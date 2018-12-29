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“Танцюй, поки молодий!” Лукашенко засвітився з найкрасивішою дівчиною Європи

29.12.2018

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

Президент Білорусі Олександр Лукашенко танцював вальс з “Міс Білорусь-2018” Марією Василевич, що викликало хвилю обговорення в мережі.

“Цей бал — свого роду подарунок за старанність, працьовитість, відмінне навчання, за вашу ініціативність. Тут кращі з кращих. Ви — найактивніша і прогресивна частина нашого населення”, — заявив лідер держави.

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

Зазначимо, Василевич Марія увійшла в п’ятірку конкурсу краси “Міс світу-2018”, де її вибрали найкрасивішою дівчиною Європи.

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

 

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

instagram.com/by_vasilevich

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

instagram.com/by_vasilevich

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

instagram.com/by_vasilevich

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

instagram.com/by_vasilevich

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

instagram.com/by_vasilevich

“У когось міс Білорусь, а у кого животик хлопчика”, “Він одружився?” “По-простому і позитивно”, “Жінки надихають чоловіків”, “Танцюй, поки молодий, бацька!”, “Альфа-самець, крутіше В. В. П.”, — пишуть в мережі.

 

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

’’Танцуй, пока молодой!’’ Лукашенко засветился с самой красивой девушкой Европы

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