Трамп звинуватив демократів у смерті дітей-мігрантів

Між демократами і республіканцями виникли розбіжності.

Президент США Дональд Трамп звинуватив демократів у тому, що на кордоні з Мексикою гинуть діти.

“Будь-яка смерть дитини або інших людей на кордоні є виною демократів і їх імміграційної політики, яка дозволяє людям долати довгий шлях, думаючи, що вони зможуть в’їхати в США незаконно”, – заявив Трамп.

Він вважає, що проблеми з мігрантами, а також смерті на кордоні припиняться, якщо Конгрес виділить гроші на будівництво стіни.

Між демократами і республіканцями виникли розбіжності з-за бажання Трампа виділити $5 млрд на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою.