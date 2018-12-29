Лукашенко прийняв рішення і готує екстрене звернення до білорусів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, якого шантажує Кремль, днями виступить з екстреним зверненням до своїх громадян.

Про плани Лукашенко розповів близький до Кремля впливовий telegram-канал “Незыгарь”.

Відносини між Москвою і Мінськом все ще залишаються вкрай напруженими.

Сьогодні, 29 грудня, відбудеться черговий раунд переговорів президентів РФ і Білорусі Путіна і Лукашенка, який, очікується, поставить крапку в даному питанні. За чутками, Кремль за допомогою шантажу вимагає від Лукашенка або піти з влади, або взагалі дати добро на приєднання Білорусі до РФ і створення “Союзної держави”. По всій видимості, Лукашенко вже прийняв рішення.

“В Мінську поширюються чутки, що місцеві телекомпанії почали підготовку до прямої трансляції звернення Лукашенка 31 грудня”, – повідомив “Незыгарь”, уточнивши, що почнеться його звернення до 12:00 за місцевим часом.

Телеканалам Білорусі дано вказівку терміново змінювати сітку мовлення. Примітно, що за годину до звернення в резиденцію білоруського лідера покликали все керівництво країни.

“На тлі московських переговорів багато чуток про можливу відставку Лукашенка”, – повідомив “Незыгарь”, уточнивши, що його джерела цю інформацію не підтверджують.

“Чекаємо результатів московських переговорів і оцінок”, – констатував ресурс.