Втік в Емірати суддя-хабарник відбувся умовним терміном

Колишнього главу Юр’ївського районного суду Дніпропетровської області Кибального Юрія засудили до 3 років позбавлення волі умовно.

У 2008 році суддя без проведення судового засідання прийняв постанову про зміну особі запобіжного заходу з утримання під вартою на підписку про невиїзд. Суддя зазначив, що в засіданні брали участь прокурор та секретар судового засідання, хоча це не відповідало дійсності. Раніше до судді звернувся чоловік і попросив поради, як їм з товаришем домогтися відшкодування матеріального збитку від особи, яка обвинувачується у шахрайстві в особливо великих розмірах. Суддя нібито відповів, що може відпустити цю людину з-під варти і передати їм в руки, щоб вони далі самі вирішували це питання. За послугу суддя нібито захотів $ 50 тис.

Громадянин (за словами адвокатів судді, також раніше судимий), зрозумівши, що у нього вимагають хабар, звернувся в правоохоронні органи із заявою про скоєння злочину і погодився допомогти в розкритті судді Кибального.

За матеріалами справи, спочатку судді передали $ 5 тис. А решта близько 200 тис. грн після винесення судового рішення. В той день суддя з розпорядником начебто поїхали за офісної папером і зупинилися біля кафе «Рандеву» в Павлограді. Там суддя нібито отримав другий транш і сказав розпоряднику, що він має сісти в машину іншої людини і відвезти судове рішення в СІЗО.

Далі відбулося затримання. Задум не був реалізований до кінця, оскільки особу з-під варти не відпустили.

Кибальный провину не визнав, говорив, що діяв законно прийняте ним рішення не скасовано.

Суд визнав його винним у зловживанні службовим становищем і службовому підробленні. Йому призначено 3 роки позбавлення волі і заборонено займати посади в судових органах влади на 3 роки. Від відбування основного покарання чоловіка звільнили з випробувальним терміном на один рік.

В отриманні хабара екс-суддю виправдали за відсутністю складу злочину.

У ГПУ повідомили, що диктофон «Олімпус» та відеокасети із записами слідчих дій (допиту свідків, обшуку службового кабінету судді, обшуку службового автомобіля судді та ін) були визнані речовими доказами, але слідчим на зберігання не передавались і в камері речових доказів відсутні. У судовому засіданні суд не зміг їх досліджувати.

Суду не надано доказів, що вилучені і оглянуті кошти були саме тими, які заявник отримав від правоохоронних органів для передачі в якості хабара. Судом встановлено, що гроші, які, згідно з протоколом, вилучені з автомобіля судді, передавалися заявником і знаходилися в автомобілі, оскільки з фототаблиц вбачається, що на сидіння авто лежала барсетка, а фото з коштами в сумці виконано за межами автомобіля.

Справа судді Кибального надійшла до суду ще в 2011 році, але не розглядалася у зв’язку з неявкою фігуранта на засідання. Кибальный був у розшуку, і в 2014 році його знайшли в Об’єднаних Арабських Еміратах. Екстрадиція тривала 4 роки. Тільки в лютому 2018 р. Кибального затримали в аеропорту «Бориспіль». 22 грудня 2018 р. суд, оголосивши вирок, ухвалив негайно звільнити його з-під варти.