У Німеччині автомобіль протаранив ворота аеропорту

Інцидент стався в 15:40 за місцевим часом.

Аеропорт німецького міста Ганновер сьогодні, 29 грудня, припинив роботу після того, як автомобіль протаранив ворота і в’їхав в зону для обслуговування літаків.

Всі рейси з аеропорту Ганновер були скасовані.

Як повідомляє Hannoversche Allgemeine, інцидент спровокував водій BMW на польських номерах. Він спробував їхати за лайнером авіакомпанії Aegean, який щойно приземлився. Поліцейські змогли зупинити машину і затримати чоловіка.

За повідомленнями поліції, чоловік вживав наркотики. Швидка перевірка на місці показала вміст у крові кокаїну і амфетаміну.

Повітряний рух в аеропорту було паралізовано більше чотирьох годин. Близько 20:05 за місцевим часом аеропорт відновив свою роботу. З-за операції поліції в аеропорту в цілому довелося перенаправити в інші аеропорти 22 рейсу.