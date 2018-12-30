НАПК встановило, що нардеп Павелко незаконно збагатився на 27,3 млн грн

Результати перевірки свідчать про те, що депутат надав недостовірні відомості про витрати на розкішний відпочинок і членів сім’ї.

Національне агентство з питань протидії корупції (НАПК) затвердив результати повної перевірки декларацій народного депутата (фракція “Блок Петра Порошенко”), голови бюджетного комітету Верховної Ради Андрієм Павелком за 2015, 2016 та 2017 роки.

Під час голосування по кожній декларації троє членів агентства виступили “за”, двоє – проти.

– доходи від продажу нерухомості на суму 2,2 млн гривень;

– фінансові зобов’язання по поверненню коштів у розмірі 215 млн гривень, отриманих за елітний нічний клуб “Опера” у Дніпрі, продаж якого ще в 2012 році була визнана недійсною в судовому порядку;

– цивільній дружині Катерині Чаус і її дочки, які є членами сім’ї Павелко, однак, спільне проживання з ними він приховує;

– витрати на розкішний відпочинок за кордоном та оренди елітної квартири.

Також НАПК визнало порушенням антикорупційного законодавства той факт, що Андрій Павелко поєднує виконання депутатських повноважень з входження до ради директорів прибуткової компанії УЄФА (UEFA Events SA).

Зазначається, що перевірку декларацій Павелко НАПК початок ще 11 травня 2018. І активісти неодноразово заявляли про її безпідставному затягуванні.