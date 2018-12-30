Жителі Литви назвали Грібаускайте людиною року

Грібаускайте людиною року назвали більшість учасників опитування (21%). На другому місці розташувався литовський баскетболіст Шарунас Ясікявічюс (7%). Почесне третє місце посів екс-президент Литви Валдас Адамкус (6,8%).

Найважливішою подією року, на думку 69% респондентів, став візит Папи Римського в Литву.

Людиною року в світі більшість (20,2%) учасників опитування назвали президента США Дональда Трампа. На другому місці розташувався Папа Римський (15,2%), трійку лідером замкнула канцлер Німеччини Ангела Меркель (9,2%). Президент Росії Володимир Путін, на думку жителів Литви, займає четверте місце за популярністю (7,8%).

Найважливішим міжнародним подією жителі Литви назвали Brexit (19% респондентів).