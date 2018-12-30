“Я вам нічого не винен”: мережа обурило хамську поведінку водія маршрутки стосовно пенсіонера в Києві

У мережі показали відео, як у Києві водій маршрутки номер 526 (метро «Лісова») ображав пенсіонерку, відмовляючи їй у пільговому проїзді.

Мовляв, маршрутка приватна, а літні люди, які отримують пенсію, «нехай їдуть на таксі». Раніше повідомлялося, що в Миколаєві після зауваження літнього пасажира водій накинувся на нього з кулаками, виштовхав з салону і почав бити вже на вулиці.

Відео, опубліковане на сторінці в Facebook ресурсу «Київ Оперативний», надіслала свідок події. «Водій облив брудом з ніг до голови пенсіонерів. Сказав, що їх навіть катафалк безкоштовно не пощастить. І так кричав, що у пасажирів вуха позакладывало», — розповідає одна з пасажирок маршрутки, яка прислала відео і попросила оприлюднити кадри, щоб країна знала своїх «героїв» в обличчя.

За її словами, одна з бабусь, так і не дочекалася трамвая (як виявилося, він зламався в дорозі), боялася зайти в транспорт, тому, що «виганяють».