Перше велике інтерв’ю з Зеленським на політичну тему відразу показало його слабке місце – Казанський

Воно навіть не в тому, що у нього немає відповідей на ряд важливих питань. В інших цих відповідей теж немає. Проблема в тому, що Зеленський-політик набагато менш цікавий, ніж Зеленський-артист. Не поганий, а просто не примітний, банальний, сер.

Бачу, багато вчепилися за те, що Зеленський запропонував “домовлятися з чортом” або наговорив дурниць про МВФ. Але тут як раз дивуватися нічому – таке у нас кожен день говорять. Головним враженням від побаченого інтерв’ю стало не те, що Зеленський сказав, а те, чого він не сказав. А не сказав він практично нічого оригінального. Рівно таке ж за змістом інтерв’ю міг би видати середньостатистичний депутат міської ради.

Впадає в очі, що Зеленський дуже комфортно почував себе на початку бесіди, коли займався звичною для себе справою – труїв байки. Розповідав про своє дитинство, про те, як дзвонив Задорнова, випивав з Януковичем у Межигір’ї і т. д. Коли ж перейшли до політичних питань, стало зрозуміло, що кандидату Зеленському особливо нічого сказати.

Серіальний образ зіграв з Зеленським злий жарт. Глядачі бачать у президентських рейтингах не самого актора, а його персонажа Голобородько з “Слуги народу”. Цей персонаж дійсно яскравий і вдалий. Його дотепні репліки, монологи беруть за душу, він не потрапляє в дурну ситуацію, коли нема що сказати і доводиться тупити і морозитися.

Проблема тільки в тому, що цей персонаж вигаданий. Всі його діалоги написані заздалегідь, жарти заготовлені, емоційні реакції відрепетирувані і відзняті після декількох дублів. У того, хто стежить за пригодами Зеленського в серіалі, мимоволі формується ілюзорний очікування чогось схожого і в реальному житті. Але реальний Зеленський-політик зовсім не такий. Реальний Зеленський-політик – це умовний Дмитро Добродомов. Говорить начебто все логічно, але через дві години нічого конкретного з розмови вже не згадати.

Поки народ в основному бачить і пам’ятає Зеленського-актора, ореол чарівності навколо Зеленського-політика буде по інерції зберігатися. Але як тільки політик витіснить серіального персонажа, цей морок спаде, і почнеться зовсім інше життя. Чи зможе Зеленський пристосуватися до неї – велике питання.

Важливо розуміти ще специфіку інтерв’ю Гордона, який традиційно всі гострі кути не просто згладжує, а ще оббиває м’якою оббивкою. Що буде, коли Зеленський потрапить на справжній політичний хард-ток, де йому не дадуть піти від незручних запитань? Що буде, коли він потрапить на прямий ефір ток-шоу, де діалоги не написані заздалегідь, а жарти не заготовлені сценаристом? Одна справа, коли ти Каплін або Ківа, всі знають, що ти ідіот, і не покладають марних надій. А інша справа, коли від тебе чекають, що ти будеш уделывать своїх опонентів, як в кіно – однією лівою, разити словом, немов списом, але на ділі нічого схожого не відбувається.

Найкращий вихід для Зеленського-політика – як можна довше не висовуватися і залишатися в тіні артиста. Рано чи пізно цей період все одно закінчиться, але краще протягнути довше. Для кидка на амбразуру з відкритим забралом Зеленський поки явно не готовий. Досвідчений і злий опонент швидше за все зробить з нього на дебатах відбивну.