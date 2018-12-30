Тимошенко показала свою внучку Єву

Відзначимо, що разом з політиком в кадрі з’явилися її чоловік Олександр, дочка Євгенія з чоловіком Артуром Чечоткіним, а також маленька внучка Юлії Тимошенко Єва.

«Щиро вітаю усіх християн, які святкують світле Різдво Христове за григоріанським календарем! Мені доводилося зустрічати людей, які обурювалися „подвійним Різдвом“. Я їм кажу: навпаки, це чудово, що у нас два Різдва… Ми придумуємо нові слова і нові жанри, ми вводимо нові свята, ми прямо на ходу створюємо нову культуру», — йдеться у привітанні лідера «Батьківщини».

Багато ЗМІ підкреслюють, що останнім публічне фото Юлії Тимошенко з онукою було на її хрестинах.