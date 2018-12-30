В аеропорту США впав трап з пасажирами

В результаті часткової відмови обладнання телетрапи постраждали шість осіб, їх забрали до лікарні.



У міжнародному аеропорту Балтімор-Вашингтон (штат Меріленд) у суботу ввечері обрушився телетрап. В результаті шестеро людей отримали травми, повідомляється в Twitter аеропорту.

“Стався частковий відмова обладнання телетрапи біля виходу E-10. За попередніми даними, шестеро людей доставлені в місцеві лікарні, їх травми не становлять загрозу для життя”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні ввечері аеропорт в Ганновері призупинив прийом і відправлення рейсів після того, як невідомий на автомобілі протаранив огорожу і потрапив на територію аеропорту.