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В аеропорту США впав трап з пасажирами

30.12.2018

В аэропорту США рухнул трап с пассажирамиВ результаті часткової відмови обладнання телетрапи постраждали шість осіб, їх забрали до лікарні.

У міжнародному аеропорту Балтімор-Вашингтон (штат Меріленд) у суботу ввечері обрушився телетрап. В результаті шестеро людей отримали травми, повідомляється в Twitter аеропорту.

“Стався частковий відмова обладнання телетрапи біля виходу E-10. За попередніми даними, шестеро людей доставлені в місцеві лікарні, їх травми не становлять загрозу для життя”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні ввечері аеропорт в Ганновері призупинив прийом і відправлення рейсів після того, як невідомий на автомобілі протаранив огорожу і потрапив на територію аеропорту.

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