У тяжкому стані потрапив до лікарні відомий радянський кінорежисер

У суботу, 29 грудня, в Москві був госпіталізований відомий радянський кінорежисер Марлен Хуцієв.

Про це повідомляє російський П’ятий канал. Підкреслюється, що 93-річний народний артист СРСР категорично відмовлявся їхати в лікарню без дружини. Тому Ірина Соловйова вирушила туди разом з чоловіком.

В даний час подружжя знаходяться в одній палаті. Їх обстежують лікарі. П’ятий канал стверджує, що стан і Хуциєва, і Соловйової оцінюється як важкий.

Марлен Мартинович Хуцієв народився 4 жовтня 1925 рік у Тифлісі (нині Тбілісі, столиця Грузії). В 1953-1958 роках працював режисером на Одеській кіностудії. Потім перейшов на кіностудію імені Горького, а з 1965 року — на кіностудію «Мосфільм».

За свою кар’єру зняв 10 художніх фільмів і три документальних. Найвідомішими його картинами є «Весна на Зарічній вулиці», «Два Федора», «Застава Ілліча», «Липневий дощ».

19 грудня 2008 року був обраний головою Союзу кінематографістів Росії. За Хуциєва голосували ті, хто був незадоволений роботою на цій посаді Микити Михалкова. 17 березня 2009 року Пресненський суд Москви визнав підсумки VII з’їзду Союзу кінематографістів, на якому Хуцієв був обраний головою, незаконними. Це рішення було оскаржене в суді.

Марлен Хуцієв є лауреатом багатьох премій і кінонагород, включаючи спеціальні призи Венеціанського і Берлінського міжнародних кінофестивалів, а також кінофестивалю в Локарно.