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В Індонезії підвищили рівень небезпеки у зв’язку з новим виверженням вулкана

30.12.2018

В Индонезии повысили уровень опасности в связи с новым извержением вулканаВиверження сталося на розташованому на острові Балі вулкан Агунг.

В Індонезії підвищили рівень небезпеки у зв’язку з новим виверженням розташованого на острові Балі вулкану Агунг. Про це йдеться в повідомленні центру по запобіганню вулканічних і геологічних катастроф при міністерстві енергетики і мінеральних ресурсів в неділю.

“Рівень небезпеки підвищений до третього за чотирибальною шкалою), небезпечна зона розширена до 4 км”, – йдеться в повідомленні.

Влада також закликали місцевих жителів і туристів відмовитися від відвідування прилеглих районів.

Нове виверження вулкана відбулося близько 04:00 за місцевим часом (23:00 за Києвом), тривало протягом трьох хвилин. Однак з-за важких погодних умов експерти поки не можуть встановити висоту викиду попелу.

Останнє виверження цього вулкана було зафіксовано в кінці червня, а найбільша – у грудні минулого року.

Нагадаємо, 22 грудня на Індонезію обрушилося потужне цунамі. Передбачається, що його спровокував підводний зсув, причиною якого стала активність вулкан Анак-Кракатау в поєднанні з високою приливної хвилею з-за повного Місяця. За останніми даними, жертвами цунамі став 431 людина, понад 7,2 тисяч постраждали.

Цього тижня біля берегів Індонезії стався землетрус магнітудою 5,8. Його осередок залягав на глибині 56 кілометрів.

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