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У Полтаві чиновник погорів на великому “відкаті”

30.12.2018

В Полтаве чиновник погорел на крупном "откате"

Співробітник Полтавагазвидобування вимагав від підприємця 220 тисяч за право отримати договір на роботу.

“Головний спеціаліст газопромислового управління Полтавагазвидобування мав важелі впливу, щоб здійснювати штучні перешкоди у господарській діяльності товариства. У разі, якщо підприємець хотів безперешкодно виконувати роботи за договором і отримати кошти за їх виконання, то йому необхідно надати 220 000 гривень “відкату””, – йдеться в повідомленні.

Підозрюваний був затриманий в одному з місцевих ресторанів під час отримання ним “траншу” від раніше обумовленої суми хабара.

“Правоохоронці вилучили 50 000 гривень, отриманих правопорушником в якості частини неправомірної вигоди”, – наголошується в повідомленні.

Затриманому чиновнику інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.

В даний час підозрюваний затриманий, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

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