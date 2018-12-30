В Африці зафіксували близько 600 випадків зараження вірусом Еболи

На даний момент від смертельно небезпечного захворювання померли 360 чоловік, більше 200 вдалося вилікувати.



У Демократичній Республіці Конго зафіксовано понад 590 випадків зараження смертельно небезпечним вірусом лихоманки Ебола, ще 360 осіб померли внаслідок захворювання. Про це повідомило міністерство охорони здоров’я країни.

“З початку епідемії в цілому зафіксовано 593 випадки (545 підтверджених і 48 можливих). У загальній складності померли 360 людини, ще 203 вилікувані”, − йдеться в заяві відомства.

Раніше повідомлялося, що за п’ять місяців після початку епідемії в Конго зареєстрували 560 випадків лихоманки Ебола і 336 смертей від захворювання.

Хвороба, викликана вірусом “Ебола”, − гостра вірусна інфекція, що вражає людей і деякі види тварин. Епідемія Еболи вибухнула в Західній Африці в 2015 році і в основному торкнулася три країни: Гвінею, Сьєрра-Леоне та Ліберії.