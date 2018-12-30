Війна на знищення: ОЗУ «Індустріалбанку» знімає маски!

У тривалій нерівній сутичці запорожця Романа Труфанова з ОЗУ банкіра Ігоря Дворецького ніяк не вдається поставити крапку. Зухвалі і цинічні рейдери вчепилися мертвою хваткою і ні в яку не хочуть розлучатися з цінною здобиччю, використовуючи у своїй боротьбі всілякі брудні методи і прийоми.

«Бували гірші часи, але не було підлий!» У черговий раз переконуєшся: шукаєш відповіді на питання — перечитай Ільфа і Петрова. Там все сказано, тому що все вже колись було. У нашому журналістському розслідуванні про тривалу нерівній сутичці запорожця Романа Труфанова з ОЗУ банкіра Ігоря Дворецького ніяк не вдається поставити крапку. Зухвалі і цинічні рейдери вчепилися мертвою хваткою і ні в яку не хочуть розлучатися з цінною здобиччю, використовуючи у своїй боротьбі всілякі брудні методи і прийоми. З передісторією епопеї про подвійний перепродажу будівлі колишнього кінотеатру імені Леніна і подальшим незаконним привласненням «Індустріалбанком» і нерухомості, і чужих грошей, ви зможете детально ознайомитися, перейшовши за посиланням до наших попередніх публікацій.

Тут же ми продовжимо розповідь про те, як далі розвивалися події в цій історії.

А вони розвивалися так. Панове, з дозволу сказати, банкіри і австрійський як-би інвестор Хаймо Турин аж ніяк не сиділи склавши руки, спостерігаючи як Роман Труфанов дзвонить у всі дзвони у пошуках справедливості. Вони вже відкрито, не приховуючи спільних інтересів, дістали з рукава і розіграли як по нотах, свою чергову краплену карту. І, який збіг(!) зробили це руками все тієї ж Державної фіскальної служби, яка прийняла до розгляду прохання пильного австрійського валютника Хаймо Турина і провела позапланову невиїзну перевірку фізичної особи, яка не є суб’єктом господарювання — Романа Труфанова. І ось тут-то і починається вищий пілотаж чиновницького свавілля!

Виявилося, що, на думку Державної фіскальної служби, головним лиходієм у всій цій історії є зовсім не «Індустріалбанк», обманом привласнив чужі дванадцять мільйонів грн., і навіть не австрійський горе-інвестор Хаймо Турин, нелегально провезший в Україну п’ять мільйонів євро. Ні! На диво, їм, на думку пильних ревізорів, виявився законослухняний громадянин Роман Труфанов! І знаєте чому? А все за тією ж формулою зі згаданого нами безсмертного роману — «Сам дурень»! Хоча до такої витонченої і підлою схеми крадіжок та перекладання вини з хворої голови на здорову, напевно, не додумався б і сам великий комбінатор! Слідкуйте за руками: один відмив валюту, інші обманом присвоїли чужі гроші, а у третього, Романа Труфанова, питають — а де це ти, любий, взяв гроші на покупку нерухомості? Це прямо як у старому, доброму єврейському анекдоті, коли пограбований бандитами Фіма звернувся у відділення міліції, а продажний дільничний, замість того, щоб ловити грабіжників, запитує потерпілого: і де ж це ви, товариш Фіма, взяли гроші на таку пыжиковую шапку? Нічого не нагадує? Але повернемося до фактів і документів.

І все ж: так в чому-таки виявився винен Роман Труфанов? На думку фіскалів, в декларації за 2015 рік він повинен був вказати наявність і походження грошей, якими, як вони вважали, він згодом і заплатив «Індустріалбанку» за купівлю будівлі кінотеатру. На це звинувачення Р. Труфанов справедливо заперечив їм, що в 2015 році він не отримував доходів (податкових зобов’язань), які, згідно з чинним на той момент законодавством, підлягали б відображенню в декларації. А зазначену нерухомість придбав за доходи, отримані раніше перевіряється ними періоду (до речі, перевірялися дані за двадцять (!) попередніх років, починаючи з 1998 року). Ну, а далі вже пішли бої без правил. Взаємні претензії і звинувачення сипалися, як з рогу достатку. Зокрема, Роман Труфанов офіційно заперечив висновки перевірки, оскільки вона, на його думку, була проведена з грубими порушеннями чинного законодавства! Однак, його аргументи ніяк не переконали фіскальну службу, та їх вердикт був невблаганний: Труфанов був зобов’язаний задекларувати недоведені (передбачувані) заощадження та сплатити з них податок на доходи фізичних осіб (2.376.565 грн) і військовий збір (178.790 грн). Чого не зробив, а значить, на думку фіскалів, зобов’язаний сплатити за це штраф (639.009 грн) і відшкодувати скарбниці недоведену (передбачувану) недоплату по податках. Разом – 3 мільйони 194 тисячі 364 грн! Що тут коментувати… Це, приблизно, як в іншому старому єврейському анекдоті, коли Троянда зустріла Ізю на вулиці і каже: Ізя, а твоя дочка — повія! Але у мене ж син, — заперечив Ізя! А це вже твої проблеми!

А тепер давайте поміркуємо. Разом. Отже: Хаймо Турин нелегально ввіз валюту в Україну. П’ять мільйонів євро, на хвилиночку! В обласній прокуратурі подумали і вирішили, що, навіть якщо австрійський пан і ввіз нелегально валюту — це ще зовсім не означає, що він її відмив! Тобто фактично не захотіли побачити в скоєному складу злочину! Ну, а грізний державний контролер Держфінмоніторинг взагалі зашифровался і заявив, що навіть якщо і щось знає про це, то все одно нікому нічого не скаже. Ось як.

Зате сумлінному і обдуреному покупцеві Роману Труфанову, навпаки, оперативно влаштували раптову незаконну перевірку за минулий, двадцятирічний, вже закритий за документами період, приписали недоведене (передбачуване) отримання доходів, обклали всі ці недоведені припущення штрафом і, до того ж, зобов’язали заплатити величезні суми нібито недоплачених податків! Тобто в першому випадку всі перевіряючі інстанції відмовляються визнати факт очевидного злочину, а в другому висмоктують з пальця надуманий нібито привід!

Пам’ятаєте вислів сумно відомого іспанського диктатора, генералісимуса Каудільо Франсиско Франко «Друзям – усе, ворогам – закон!»? Схоже, в нашому випадку така «міцна дружба» і «повне взаєморозуміння» між ОЗУ «Індустріалбанку» і контролюючими і правоохоронними органами у наявності! Знаєте, є такий перевірений вид «дружби», скріплений тими самими жаданими грошовими знаками — корупцією називається? Ну так, та сама корупція, з якою ці структури покликані і поставлені боротися. Непримиренно. За наші з вами, платників податків, гроші. Ну, а як ще пояснити той факт, що важливі чиновники в погонах на біле кажуть чорне і навпаки? І замість того, щоб повернути потерпілому Р. Труфанову підло вкрадені у нього гроші, звинувачують його в тому, чого він не скоював, і придумують йому на порожньому місці величезні штрафи і санкції!

А реакція Національного банку вам ні про що не говорить? Їм призводять документально підтверджені факти кричущих зловживань їх підлеглих, а вони відмовляються їх перевіряти. Ну, не належить їм, бачте, нікого перевіряти! І який же це тоді з них головний регулятор? Ось ви, наприклад, після всієї цієї невеселої історії понесете свої кровно зароблені заощадження в «Індустріалбанк»? Довірите свої гроші цим мутним і не чистим на руку рейдерам? А ось Нацбанк вважає, що так! А що тут такого! Ну, типу не спійманий — не злодій!

Втім, і це ще був не самий несподіваний поворот в нашій історії. Мало місце і не менш незвичайне продовження. Мабуть, втомившись від нескінченної низки непотрібних судів і безрезультатних спроб добитися справедливості, Роман Труфанов в підсумку приймає рішення відкликати з Жовтневого районного суду р. Запоріжжі та залишити без розгляду позовні заяви до вже знайомим нам фігурантам справи за тим же знайомим нам приводів. Причому робить це до початку судового засідання. Здавалося б — Finita la comedia? Та не тут-то було. Вірніше було – та не тут!

Замість подиху полегшення, що суду не буде, відчули смак вседозволеності і безкарності подільники Ігоря Дворецького вирішують затягнути справу і ” спустити її на гальмах. Не наважуючись відмовляти Роману Труфанову безпосередньо і не заперечуючи про припинення справи по суті, вони просять відкласти його розгляд на більш пізній час. Причина — неявка в суд все того ж всюдисущого адвоката Ярослава Гришина, у якого, нібито, терміново виникли важливі і не терплять зволікань слідчі дії. А без нього, адже, ну ніяк не можна. Незамінний він. Скрізь. І головне, що завжди при цьому не при справах.

І все ж: у чому реальна причина небажання і незгоди ОЗУ Дворецького припинити судові розгляди? Можливо, у них народився черговий план, кого ще нацькувати на Р. Труфанова, щоб його остаточно деморалізувати і відбити бажання повернути свої гроші? Представляється, що висновок можна зробити тільки один – наявності цілеспрямоване рекомендований тиск на Романа Труфанова через судові і податкові органи, і вовча зграя рейдерів не збирається зупинятися на цьому шляху.

Як бачимо, питань в нашій історії, як і раніше, залишається більше, ніж відповідей. Поки що. Але все ж, підводячи попередні підсумки, хочеться вірити, що не все так безнадійно. Завзятість, з яким Роман Труфанов поодинці б’ється з корупційним Драконом, заслуговує щирої поваги і підтримки. І з нашої сторони він її точно отримає. Також впевнені, що в нашій країні ще збереглося чимало порядних і чесних професіоналів на своєму місці, для яких честь мундира — не порожнє слово. Ми абсолютно переконані в остаточну перемогу і торжество справедливості і обов’язково розповімо вам про це в наступному матеріалі. Пам’ятайте — дорогу здолає той, хто йде, і ніколи, за жодних обставин не опускайте рук!

Издато

Війна на знищення: ОЗУ «Індустріалбанку» знімає маски! оновлено: Грудень 30, 2018 автором: Redactor