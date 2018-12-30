Віктор Світовенко – шахрай, злодій і злочинець! Він не вартий Вашого голосу!

Я- громадянин України і щиро вболіваю за її долю та за майбутнє її громадян і моїх дітей у тому числі. Тому не можу мовчати, коли на моїх очах відбувається ганебний фарс! Зараз ми маємо реальний шанс щось змінити у нашій країні на краще, обрати достойнихлюдей у парламент, які є справжніми патріотами України. Але, на превеликий жаль, серед дійсно достойних людей трапляються злодюги, шахраї і справжні злочинці. Саме таким і є кандидат від виборчого округу №92 Віктор Світовенко.

Одразу хочу застерегти, що ця стаття не є замовним матеріалом, чи проплаченою

«чорнухою». Я підписуюся під кожним сказаним мною словом і маю відповідні документи,

що засвідчують правдивість моїх слів. А цю публікацію можу вважати публічним позовом

до правоохоронних органів та прокуратури, яким варто звернути увагу на викладені тут

факти і зацікавитися особою пана Світовенка!

Хто такий Віктор Світовенко?

Вважаю своїм обов’язком донести до широкого загалу всю правду про кандидата у

депутати Віктора Світовенка, який рветься до влади, щоб приховати свої минулі гріхи,

убезпечити себе від відповідальності за них та, безперечно, мати можливість і надалі

грабувати державу, здійснювати інші злочини та вводити в оману людей.

За Світовенком тягнеться чималий шлейф різноманітних правопорушень, фактів

шахрайства і криміналу. Не один рік він набивав кишені грошима, які діставались

йому, м’яко кажучи, нечесним шляхом. А існуюча продажна система судів, зв’язки з

корумпованою верхівкою тодішньої влади, дозволяли йому безкарно вчиняти усі ці

злочини та виходити «сухим із води».

Я наведу лише деякі приклади із, так званого, бізнесу Світовенка.

Ще з 2006 року Світовенко заробляв на контрабандному ввезенні товару на територію

України. На дві компанії “Теора” і “Орбіта”, директором однієї з яких був Ігор Тур,

він купив у Верховному Суді України рішення про легальне ввезення на територію

України деяких груп товарів за заниженими цінами і організував потік контрабанди.

Однак з приходом на пост прем’єр-міністра Ю Тимошенко, управління митницею взяв на

себе Хорошковський В І, який прийшов на цей пост навести порядок, а не заробляти

гроші. Відбувся конфлікт інтересів, в результаті якого з подачі Турчинова,

Хорошковський був звільнений. Уже в 2011 році, перебуваючи на посаді Голови СБУ,

Валерій Іванович ініціював порушення кримінальної справи проти Світовенка саме за

фактом контрабанди. Навесні 2011 року Світовенко неодноразово викликався на допити в

СБУ.

Цікавими є факти придбання Віктором Світовенком двох будівель у центрі Києва, по

вулиці Шота Руставелі.

Факт перший. Придбання будівлі по вулиці Шота Руставелі, 11.

Будівля по вулиці Шота Руставелі, 11 належала приблизно в рівних частках

ТОВ “Лео” і ЗАТ “Центр моди Екста”. Засновниками ТОВ “Лео” були я, Тринчер Леонід та

Буділовський Дмитро. Після смерті, в листопаді 2006 року, Д. Буділовського, в мою

відсутність до складу засновників замість Буділовського була введена його вдова –

Буділовська Валентина Миколаївна. Далі обидві частини будівлі безоплатно були

передані в статутний фонд підприємства “Лекс”, яке було спільно засноване фірмами

“Екста” і “Лео”. “Лекс” без моєї згоди передав майно ТОВ “Олта-ТО”, засноване

сестрою мого компаньйона Іванова Юрія Олеговича, Буланою Тетяною Олегівною.

Корпоративні права ТОВ “Олта-ТО” придбала офшорна компанія “Туліка Інвестмент

Лімітнд”, директором якої був Іванов Ю. О. Всі угоди з передачі майна і

корпоративних прав проходили безоплатно.

У листопаді 2008 року Світовенко Віктор Вікторович виявив бажання придбати будівлю

розміром 3334,6 кв м, за адресою Ш. Руставелі, 11, яке належало компанії «МегаМакс».

13 листопада він підписав два договори купівлі-продажу з юридичними особами

-власниками будівлі: основний на суму 25 мільйонів доларів США з офшором “Туліка

Інвестмент Лімітед” на купівлю корпоративних прав ТОВ “Олта-ТО”, що відображає

дійсну вартість будівлі. А другий, на суму 2 704537 гривень, із самою компанією

“Олта-ТО” для реєстрації в БТІ. Виникає резонне питання: «А для чого такі дивні

«реверанси»? Все дуже просто: для приховування податків. В результаті ні по одному з

договорів Світовенко не розрахувався, що доводить відсутність переказу грошових

коштів з рахунку Світовенка чи з будь-якого іншого рахунку на розрахункові рахунки

юридичних осіб. Юридична особа – власник будівлі, в зв’язку з відсутністю грошових

коштів від продажу будинку, не відзвітувала за угодою і не сплатила ні копійки

податків. Тому це є факт шахрайства (підписання договору купівлі-продажу без наміру

виконання).

А в 2011 році, порушивши пункт договору 4.2, фіктивно подарував будівлю своїй матері

Наталії Світовенко. Цей «кидок» компанії «МегаМакс» і держави прикривав Турчинов,

посідаючи пост віце-прем’єра, у якого Світовенко був і є штатним помічником. Договір

на 2 704537 грн знаходиться в архіві БТІ, і, якщо переглянути рух по рахунку ПП

“Олта-ТО” за листопад 2008року, можна переконатися в невиконанні Світовенком

договору, що може стати приводом для розриву договору і звинувачення Світовенка в

шахрайстві.

З цієї події батько і син Світовенки почали розорення компанії «МегаМакс»

(“МегаМакс” – велика українська мережа з торгівлі побутовою технікою, електронікою,

комп’ютерною та оргтехнікою), а закінчили в 2011 році, продавши торговий центр в м

Донецьк, що належить ТОВ “Бриз Порт Україна”, одному з підприємств «МегаМакс» за 2,5

млн. доларів США готівкою. Ці гроші повинні були бути на рахунку юридичної особи, а

натомість опинилися на особистому рахунку Світовенка-молодшого, відкритого на

передодні в Донецькому відділенні банку “Бізнес Стандарт” саме в день продажу

будівлі. Віктор Світовенко цього дня знаходився у Києві. Гроші на його рахунок вніс

Хавронюк Олег Іванович, якому Світовенко-старший дав доручення на підписання

договору купівлі-продажу донецького торгового центру, як директор юридичної

особи-власника.

Далі сімейка, для того що б вивести з-під застави будівлю по вулиці Шота Руставелі,

11, закладеного в той час в банку”Бизнес Стандарт”», увійшовши у змову із

заступником керуючого Гроссу АН, залякавши і підкупивши Іванова Ю. О, Хавронюка П.

І, Свентозельську Т В, як директорів та засновників підприємств, що володіють

товарним запасом, на той момент продавши корпоративні права цих підприємств заднім

числом, передали в заставу банку, замість будівлі неіснуючий товар в обороті на суму

42 млн. доларів США.

Таким чином родина Світовенків вкрала у «МегаМакс» 32,5 млн. доларів США, що

призвело до банкрутства підприємства, і на вулиці опинилися більше 5 тисяч

українців.

Договір купівлі-продажу будівлі в Донецьку знаходиться в архіві донецького БТІ. Тож

легко переконатися, що на нього не заходила навіть занижена в 8 разів сума,

зазначена в договорі. Покупцеві ж був виданий корінець прибуткового ордера на суму

2,5 млн. доларів від імені підприємства…

Факт другий. Вiдбiр примiщеня по вулиці Шота Руставелі, 12 (м. Київ). У 2011

роціВіктор Світовенко зайнявся відбором у «PAREX BANKA» закладеного майна –

приміщення, зданого ним в оренду під магазин “Апстар Континентал”, за адресою

ШотаРуставелі, 1/2, придбаного у «МегаМакс» в 2007 році за тією ж схемою, що і

приміщення на Шота Руставелі, 11. Воно було закладено в «PAREX BANKA» під кредит в 6

млн євро. Світовенко зобов’язаний був за домовленістю закрити цей кредит, як частину

виплати за приміщення, площею понад 1000 кв м у центрі Києва, вартістю, на той

момент, 10 млн доларів США, або віддати приміщення банку. Скориставшись тим, що

приміщення не було виділено в окрему одиницю, а у співвласників не було взято дозвіл

на передачу в заставу майна, чи то через халатність, чи то умисно, менеджерами та

службою безпеки банку, які отримують «відкати» з суми виданих кредитів, на

замовлення власника (за хабар в 100 000 доларів) суд прийняв рішення про розрив

іпотечного договору, за фактом чого Печерським районним управління міліції було

порушено кримінальну справу.

Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду, в якому Світовенко, зі слів

суддів,був найбажанішим і солодким клієнтом, і Світовенко, за сприяння Печерської

прокуратури, зокрема, заступника прокурора Кузьменка і скандально відомого

помічникапрокурора Козлова П.Б, що в»відзначився» при пограбуванні ювелірного

магазину “Граф” в серпні 2014 року, сфальсифікували кримінальну справу і судовий

розгляд за звинуваченням Ігоря Тура в шахрайстві при отриманні кредиту в «PAREX

BANKA», для створення преюрисдикціі в новому судовому процесі з відбору застави

у«PAREXBANKA». За вироком суду (півтора роки умовно) виходило, що Ігор Тур, будучи

представником офшору “Lindmax” (королівство Великобританія) – одержувача кредиту, в

невідомий час, в невідомому місці (!!!!) переконав довірливих моїх партнерів (крім

мене, оскільки я відмовився брати участь в явній фальсифікації) підписати

поручительство, а Світовенко – ще й дати заставу банку. Договору поручительства,

кредитний та іпотечний договір, який, до речі, був підписаний у присутності

нотаріуса довіреним представником банку, були передані якомусь пану на ім’я Юрій.

Та грошей насправді ніхто не отримував.

Білі нитки, якими зшито справу, настільки були очевидні, що Печерський суд

відмовивсярозглядати явно не дослідувану справу і рішення приймалося в

Шевченківському суді міста Київ. У господарському процесі суд визнав Світовенка

введеним в оману при передачі приміщення в іпотеку, а іпотечний договір недійсним.

Колекторська компанія «Реверта», яка прийняла на себе зобов’язання з повернення боргів

«PAREX BANKA», зверталася із заявою до Генерального прокурора Пшонки, однак справі

не надали хід. Чому саме, не важко здогадатися…

Обидва об’єкти по вулиці Шота Руставелі дісталися Віктору Світовенку шляхом обману

та шахрайства. Наразі він здає їх в оренду за готівку, не показуючи державі навіть

десятої частки одержуваних за оренду реальних коштів. Наприклад: приміщення по

вулиці Шота Руставелі, 1/2 офіційно здається в оренду за 6000 гривень на місяць, в

той час як реальна вартість оренди приміщення, розміром більше 1000 кв м складає 50

і більше тисяч доларів, які і отримує Світовенко у свою кишеню. Таким чином до

бюджету країни не потрапляють значні кошти.

На совісті Віктора Світовенка є ще чимало гріхів. Навряд, чи в одній газетній

публікації можна про них розповісти. Але те, що правоохоронні органи мають усі

підстави зацікавитися такою «одіозною» фігурою кандидата у депутати Верховної Ради

України як Віктор Світовенко, не викликає сумнівів.

А кожен із нас повинен замислитися, кому ми збираємося віддати свій голос на

нинішніх виборах. Щоб туди знову не потрапили брехуни, злодії, шахраї на кшталт

Віктора Світовенка!

Хочеться сподіватися, що за результатами цих виборів до Верховної Ради України

прийдуть чесні та принципові люди, справжні патріоти нашої батьківщини. І, нарешті,

наша держава і кожен з її громадянин матиме реальний шанс стати по-справжньому

незалежними, вільними та щасливими.