Українці заборгували за комуналку 48 мільярдів

Заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги у листопаді цього року зросла на 8,5 млрд гривень і склала 47,7 млрд гривень. Відповідні дані оприлюднила Державна служба статистики.

Так, на кінець листопада борг українців склав:

— за постачання природного газу — 22,1 млрд грн;

— за централізоване опалення і постачання — 13,6 млрд грн;

— за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій — 4 млрд грн;

— за централізоване постачання холодної води та водовідведення — 3,1 млрд грн;

— за вивезення побутових відходів — 0,6 млрд грн;

— за постачання електричної енергії — 4,3 млрд грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год), на одного власника особового рахунку у листопаді 2018 року становили 1 803,3 грн.

Серед регіонів найбільша заборгованість за опалення і гаряче водопостачання зафіксована в Києві (3,057 млрд гривень), Харківській (2,317 млрд гривень) та Дніпропетровській (1,918 млрд гривень) областях; за газопостачання — у Харківській (2,503 млрд гривень), Дніпропетровській (2,465 млрд гривень) та Одеській (2,092 млрд гривень) областях.

Найбільша заборгованість по квартирній платі в листопаді зафіксована в Києві (795,340 млн гривень), Дніпропетровській (831,312 млн гривень) і Донецькій (373,310 млн гривень) областях.

Згідно з даними Держстату, у листопаді 2018 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 6,6 млрд грн (46,6% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії — 3,0 млрд грн (111,5%).

Як повідомляв, в серпні заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг становила 38,4 мільярда гривень.

Крім того з 1 січня 2019 року в Києві квартплата збільшиться в частині обслуговування будинків і прибудинкової території. Також українцям роз’яснили нові правила оплати комуналки.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує, що до 2021 року житлово-комунальні тарифи будуть дорожчати кожен рік, на різні види послуг від 10 на 22%.