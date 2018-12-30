У Сербії тисячі людей вийшли на марш проти президента

Тисячі демонстрантів вимагають свободи ЗМІ, припинення нападів на журналістів і опозиціонерів.



Відзначається, що протестуючі пройшли по центру столиці Сербії з плакатами, скандуючи “Вучич − злодій!”.

Агентство зазначає, що це вже четверте хід в Белграді за останні тижні.

Нагадаємо, приводом для хвилі протестів стало побиття опозиційного політика Борко Стефановича в кінці листопада. Опоненти влади стверджують, що атаку спровокувала мова Вучича, в якому той розкритикував опозиціонера.

Противники чинної влади також кажуть, що Вучич встановив контроль над головними ЗМІ країни, а його партія корумпована.

Сам президент всі звинувачення відкидає і висловив готовність обговорити вимоги опозиції.









