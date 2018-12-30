У Сербії тисячі демонстрантів протестували проти президента Вучича

У Сербії тисячі людей вийшли на марш проти президента країни Олександра Вучича.

Мітингувальники вийшли на вулиці столиці Белграда, скандуючи “Вучич – злодій!”. Протестувальники вимагали свободи ЗМІ, припинення нападів на журналістів і опозиціонерів.

Приводом для хвилі протестів стало побиття в кінці листопада опозиційного політика. Опоненти влади стверджують, що атаку спровокувала мова Вучича, в якому той розкритикував опозиціонера.

При цьому Вучич спростовує всі звинувачення. “Я готовий подивитися, що викликає невдоволення людей”, – заявив він.

Reuters пише, що протести такого масштабу в Сербії є досить рідкісними з моменту народних хвилювань 2000 року, які призвели до відставки Слободана Мілошевича з поста президента країни.