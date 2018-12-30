НАПК: У 13 партій є порушення у звітах

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПК) виявило порушення у звітах 13 політичних партій за третій квартал 2018 року. Про це повідомила прес-служба НАПК.

Всього відомство затвердило 41 висновок за результатами аналізу звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за третій квартал цього року.

У той же час порушення знайшли у звітах партій:

— «Праворуч»;

— «Соціальна справедливість»;

— «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна країна»;

— «Блок Володимира Миколаєнка»;

— «Національно-демократичне об’єднання «Україна»;

— «Республіканська платформа»;

— партія народної дії «Надія»;

— «Республіканська партія»;

— «Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю»;

— «Всеукраїнське об’єднання «Вільність і справедливість»;

— «Селянська партія України»;

— партія Наталії Королевської «Україна — Вперед!»

— «Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

«Виявлено порушення встановленого порядку подання або строків подання звіту політичної партії та встановленого порядку надання або отримання внеску в підтримку політичної партії, за що передбачена відповідальність за статтями 212-21, 212-15 Кодексу України про адміністративні правопорушення», — зазначили в НАПК.

Вказується, що з затверджених 41 висновку 32 виведення підготовлені за звітів партій, які не здійснювали діяльність у звітному періоді.

Всього за ІІІ квартал Нацагентство надійшли 276 звітів партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Рішеннями НАПК від 7 і 14 грудня вже були затверджені 148 висновків про результати аналізу таких звітів.

Раніше SKELET-info повідомляв, що НАПК встановило порушення у фінансових звітах трьох партій — «Батьківщина», «УКРОП» і «Соціал-демократична партія (СДП).

В той же час мешканці столиці отримали від депутата Київської міської ради (ВО «Батьківщина») Ігоря Галайчука продуктові набори. Крім того ВО «Батьківщина» витратила на рекламу своєї політичної програми «Новий курс» близько 100 млн гривень.

Нагадаємо, на проведення президентських виборів і виборів до Верховної Ради витратять понад 4 мільярдів гривень з держбюджету.