У Бангладеш загинули двоє людей на виборах

У Бангладеш почалися парламентські вибори,



В день парламентських виборів в Бангладеш в результаті двох окремих інцидентів загинули двоє активістів.

«У неділю в Бангладеш загинули двоє людей в результаті насильства, пов’язаного з виборами», – йдеться в повідомленні.

Один чоловік загинув після того, як поліція відкрила вогонь по активістам опозиції, які, за словами представників влади, напали на виборчу дільницю.

Ще одна людина, активіст правлячої партії, був забитий до смерті під час окремого інциденту.

Як повідомлялося, вранці 30 грудня в Бангладеш почалися парламентські вибори, за підсумками яких будуть обрані новий федеральний парламент і регіональні законодавчі органи.