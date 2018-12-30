Шпигунство з боку Росії. У Бельгії військовим можуть заборонити смартфони

Бельгійське міністерство оборони розглядає можливість заборонити солдатам, які беруть участь в закордонних місіях, користуватися смартфонами, на які можна встановити програми з функцією геолокації.

Як пише “Німецька хвиля”, зараз йде перегляд правил для всіх бельгійських військових, розміщених у країнах Балтії, зокрема поблизу кордону з Росією. Їм більше не буде дозволено використовувати свої смартфони в “певних регіонах і за певних обставин”, повідомило місцеві агентство новин Belga.

На початку січня в Естонію повинні прибути 250 бельгійських військових для участі у складі багатонаціонального батальйону в рамках операції НАТО.

У минулому році Нідерланди попередили про ризики, пов’язані з відстеженням діяльності з мобільного додатку для спортивної підготовки, яке збирало дані про військових з 69 країн.