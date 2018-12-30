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Кім Чен Ин сподівається провести більше зустрічей з президентом Південної Кореї

30.12.2018

Ким Чен Ын надеется провести больше встреч с президентом Южной КореиКім Чен Ин хоче частіше зустрічатися з південнокорейським лідером

У наступаючому 2019 року лідер Північної Кореї Кім Чен Ин сподівається провести більше самітів з південнокорейським президентом Мун Чже Іном.

«Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що хоче провести більше самітів з південнокорейським президентом Мун Чже Іном в наступаючому році, щоб досягти денуклеаризації Корейського півострова», – йдеться в повідомленні.

У неділю північнокорейський лідер відправив президенту Муну лист, в якому висловив жаль з приводу того, що в цьому році так і не зміг відвідати Сеул.

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