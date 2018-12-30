Підмахнув США і Європі: стало відомо, кого Путін привітав з Новим роком

Президент Росії Володимир Путін відправив новорічні привітання Кремля світовим лідерам, але обійшов стороною Україну і Грузію. При цьому Путін не обійшов увагою лідерів США, Сирії, Німеччини.

Так, у привітанні президенту Штатів Дональду Трампу Путін підтвердив, що “Росія відкрита до діалогу з США з самої великої порядку денному”, йдеться на сайті Кремля.

Глава РФ також підкреслив, що відносини Москви і Вашингтона — найважливіший фактор забезпечення стратегічної стабільності і міжнародної безпеки.

Крім того, Путін направив новорічне привітання президента Туреччини Реджепа Тайипу Ердогану, в якому зазначив, що радий успішному розвитку російсько-турецьких відносин.

Президент РФ також направив вітальне послання на адресу президента Сирії Башара Асада, в якому підкреслив, що “Росія буде і надалі надавати всебічне сприяння уряду і народу Сирії в боротьбі проти сил тероризму”.

Незважаючи на скандали і санкції, Путін привітав з Новим роком Королеву Великобританії Єлизавету II і прем’єр-міністра Терезу Мей, побажав їм міцного здоров’я.

Вітаючи федерального президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера і канцлера Ангелу Меркель, Путін висловив сподівання на продовження роботи двох країн по міжнародній порядку денному.

Не забув він і про папі Римському Франциску, президента Франції Еммануеле Макроне, а також лідерів Китаю, Ізраїлю, Білорусі, Молдови та інших.