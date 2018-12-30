НБУ назвав всі банки, які мають потребу в капіталі

Національний банк вперше оприлюднив повні результати стрес-тестування банків 24 і оцінки стійкості 56 банків, проведені в 2018 році щодо балансів на 1.01.18.

З 24 найбільших банків, на які припадало 94% активів, у 8 була виявлена потреба в докапіталізації на 6,1 млрд грн при базовому сценарії (зокрема, зростання реального ВВП в поточному році на 3,4% і девальвація гривні до долара США на 5,4%).

Тепер стало відомо, що понад половини потреби в капіталі припала всього на один банк – ВТБ Банк повинен був збільшити капітал на 3,283 млрд грн. Оскільки в листопаді цей банк був визнаний неплатоспроможним, йому не доведеться виконувати завдання НБУ.

Шестеро з них виконали це завдання достроково: Банк Кредит Дніпро, Універсал Банк, Альфа-Банк, Банк інвестицій та заощаджень, банк «Південний» иПроминвестбанк.

Мегабанк впорався частково – йому в I кварталі треба збільшити капітал на 611 млн грн.

Стрес-тест загальний

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“Результати стрес-тестування розрізняються за групами банків. В ході оцінки якості активів (asset quality review, AQR) показник достатності капіталу знизився тільки у приватних банків і банків під контролем Російської Федерації. За базовим сценарієм спостерігається зростання достатності капіталу майже всіх груп банків, однак різними темпами. Найбільш помітно росте достатність основного капіталу іноземних банків. Тільки у банків з державним російським капіталом достатність основного капіталу опускається нижче граничного рівня 7%”, – повідомили в НБУ.

У разі реалізації негативного сценарію (падіння ВВП на 3,3% в поточному році і на 3,8% – в наступному; девальвація гривні до долара на 23,1% і 11,1% відповідно), потреба в капіталі виникає вже у 13 великих банків. Частина цієї потреби можна покрити шляхом реструктуризації кредитного портфеля до кінця 2019 року – не обов’язково вносити 42,146 млрд грн в капітал.

Деякі банки вже почистили портфелі, скоротивши потреба в капіталі на 22,407 млрд грн – до 19,739 млрд грн. Частина цієї суми знову припала на ВТБ Банк– 7,451 млрд грн.

Але в цієї номінації банк з російським держкапіталом займав лише друге місце, пропустивши вперед Укрексімбанк. Цей державний банк потребував 10,973 млрд грн, але поки нічого не робить.

На відміну від нього Ощадбанк вже скоротив можливу потребу в капіталі з 6,209 млрд грн до 1,558 млрд грн.

“При несприятливому сценарії для майже половини банків капітал знижується нижче граничного рівня. Загальний кумулятивний вплив гіпотетичного кризи на основний капітал становить майже 9 п. п. достатності капіталу, він (Н2. – Ред.) знижується до 3,1% у трирічному прогнозному періоді”, – зазначили в НБУ.

Повністю погасили ризики несприятливого макросценарію ПУМБ, Ощадбанк, Універсал Банк і Банк Схід.

Все ще працюють над своїм портфелем Банк Кредит Дніпро, Альфа-Банк, Мегабанк, банк “Південний”, Банк інвестицій та заощаджень і Промінвестбанк.

“Додатково в таблицях з даними зазначено залишкову потреба в капіталі, тобто ту потребу, яка залишається після врахування ефектів від заходів, які були здійснені банками протягом 2018 року. Ефект окремих заходів, здійснених в кінці року, але не оцінених і не верифікованих НБУ, буде відображено банками в наступних періодах”, – заявили в НБУ.

Капітал банків

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Серед 56 невеликих банків, оцінку якості активів (AQR) яких провів НБУ, лише чотири банки потребували в капіталі: Укрсоцбанк, Банк Форвард, Місто Банк і банк “Глобус”. Але всі вони вже повністю виконали програму капіталізації: Укрсоцбанк і Банк Форвард не потребували в капіталі ще до завершення діагностики НБУ, а банк “Глобус” і ” Місто Банк впоралися до кінця 2018-го.

Оцінка активів невеликих банків

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Не потребували в капіталі за підсумками стрес-тесту такі найбільші банки: А-Банк, Ідея Банк, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Укргазбанк, УкрСиббанк.

Вже в січні 2019 року НБУ оприлюднить оновлені підходи до нового стрес-тестування.