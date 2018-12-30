Вибори в Бангладеш: кількість загиблих збільшилася

Кількість жертв збільшилася до 10



В результаті зіткнень в день виборів в Бангладеш загинули вже щонайменше 10 осіб.

Щонайменше 10 людей загинули в зіткненнях у день виборів у Бангладеш в неділю», – йдеться в повідомленні.

Троє чоловіків були вбиті після того, як поліція відкрила вогонь по активістах. Ще шестеро загинули в зіткненнях між активістами правлячої Партії Авамі і опозиційної Бангладешської націоналістичної партії (BNP).

Один поліцейський був убитий в результаті нападу активістів опозиції, озброєних рушницями і палицями.