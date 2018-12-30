СБУ викрила вимагачів під прикриттям “громадської організації”

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України викрили керівника псевдо-громадських організацій на вимаганні грошей з колишніх власників одного з київських банків.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники зареєстрували громадську організацію, створену нібито для захисту прав вкладників банку, в який була запроваджена тимчасова адміністрація. Насправді, ділки планували через задіяння компромату повернути близьким родичам і за певний відсоток, великим вкладникам банку, гроші, які “зависли” на рахунках і депозитах установи.

Ділки із залученням деяких співробітників банку протягом дев’яти місяців за допомогою спеціальних технічних засобів зняття інформації фіксували матеріали для шантажу колишніх власників.

Співробітники СБ України задокументували факт вимагання засновником “громадської організації” 4,2 млн гривень в обмін на знищення компрометуючих даних.

Правоохоронці затримали керівника ГО в одному зі столичних офісів згідно ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ст. 189 і ст. 364 Кримінального кодексу України.