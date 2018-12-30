В аеропорту “Бориспіль” вирішили поліпшити заходи безпеки. На це витратять майже 2,5 мільйона євро

Міжнародний аеропорт “Бориспіль” закуповує у швейцарської компанії дві автоматичні рентгенівські установки MV3D. Ціна кожної з них – 1,22 млн євро. Таким чином, на підвищення заходів безпеки держпідприємство витратить 2,44 млн євро. Примітно, що вартість закупівлі виявилася всього на 3 тис. євро менше очікуваної.

22 грудня 2018 року ДП “Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (*) замовило компанії “Diatech SA” (Швейцарія) многопроекционные томографи за 2,44 млн євро.

Компанія-переможець повинна поставити покупцеві автоматичні рентгенівські установки протягом 120 робочих днів. Вони будуть куплені у компанії “Gate Technologies Ltd” (Великобританія), єдиного в Україні офіційного дистриб’ютора виробника установок з США “L3 Security & Detection Systems”.

До торгів допущені не були 4 компанії. Пропозиція ТОВ “Проектно-технічний центр” було відхилено через неповних технічних характеристик товару, а компаній “SureScan Corporation” і “Folgat AG” – з-за технічного невідповідності товару.

Ще одна компанія, “Control & Service srl” (Молдова) була не допущена з-за недоліків документів, але оскаржила е в Антимонопольному комітеті як своє відхилення, так і допуск до торгів компанії-переможця. Втім, пізніше вона скаргу відкликала “у зв’язку з непередбаченими обставинами, які призвели до відсутності подальшої можливості оскарження”.

Крім переможця, в торгах брала участь зареєстрована в ОАЕ компанія “Arempa International Ltd FZC”, яка запропонувала ціну на 2 тис. євро дешевше, ніж у переможця. Але її пропозиція була відхилена через те, що не були вчасно подані документи.

Зазначимо, що Госаудитслужба не виявила порушень у даних торгах, промоніторивши їх.

За інформацією видання “Наші гроші”, компанія “Arempa International Ltd FZC” належить громадянам Вірменії Вахе Папазян і Хасмик Данельян, а також громадянці Румунії Наталії Лебедєвої. В цьому році компанія взяла отримала підрядів від аеропорту “Бориспіль” на 40,86 млн гривень.

Як повідомляють “Наші гроші”, адміністратором швейцарської “Diatech SA” є Рафаель Варона, директором – Філіп Крилов, а комерційним представником Сергій Заметів. Компанія створена в 1997 році, її акціонерний капітал становить 100 тис швейцарських франків.

Фірма “Diatech SA” є засновником Української ТОВ “Диатех-Україна”, яким керує Ірина Макієнко.

За інформацією видання “Оглядач”, компанія “Диатех-Україна” пов’язана з одним із найбільших гравців на фармринку України Миколою Кузьмою.