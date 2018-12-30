Спонсора Ляшка Олега авер’янова в останню хвилину залишили без бюджетних мільйонів

Державна служба з питань надзвичайних ситуацій відмінила два тендери після повідомлення про намір укласти угоди з «Промисловою компанією «Пожмашина»

Тендерний комітет Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій 27 грудня відмінив державну закупівлю пожежної техніки на загальну суму 115,08 млн грн.

Замовник провів у грудні два тендери з придбання 10 пожежно-рятувальних автомобілів та трьох пожежних телескопічних автодрабин. 19 грудня ДСНС оприлюднила намір укласти угоди з переможцем торгів ТОВ «Промислова компанія «Пожмашина» (Чернігівська область).

Однак скасовувати успішно проведені тендеру замовнику довелося через «відсутність кошторисних призначень на 2018 рік на закупівлю пожежно-рятувальних автомобілів та пожежних телескопічних автодрабин».