У Конго обирають президента

У Конго 30 грудня стартували президентські вибори, які тривалий час відкладалися.



“Жителі Конго почали голосувати на виборах президента країни, які тривалий час відкладалися. Очікується, що вибори приведуть до першої мирної і демократичної передачі влади в державі”, – йдеться в повідомленні агентства.

Вибори в країні були відкладені через пожежі на складах де зберігалися виборчі бюлетені.

Головні претенденти на пост глави держави Мартін Файул і Фелікс Тшисекеди – від опозиції, і протеже чинної влади, колишній міністр внутрішніх справ Еммануїл Рамазан Шадара.

У той же час, слід зазначити, що мільйони людей можуть опинитися в ситуації, коли не зможуть реалізувати своє демократичне право на вибір через спалах смертельного вірусу Ебола.