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У Конго обирають президента

30.12.2018

В Конго выбирают президентаУ Конго 30 грудня стартували президентські вибори, які тривалий час відкладалися.

“Жителі Конго почали голосувати на виборах президента країни, які тривалий час відкладалися. Очікується, що вибори приведуть до першої мирної і демократичної передачі влади в державі”, – йдеться в повідомленні агентства.

Вибори в країні були відкладені через пожежі на складах де зберігалися виборчі бюлетені.

Головні претенденти на пост глави держави Мартін Файул і Фелікс Тшисекеди – від опозиції, і протеже чинної влади, колишній міністр внутрішніх справ Еммануїл Рамазан Шадара.

У той же час, слід зазначити, що мільйони людей можуть опинитися в ситуації, коли не зможуть реалізувати своє демократичне право на вибір через спалах смертельного вірусу Ебола.

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