У США великі видання вийшли з запізненням через кібератаки

У США 29 грудня з кібератаки з запізненням вийшли кілька великих газет, що належать видавничому дому Tribune, в тому числі Los Angeles Times, The Chicago Tribune і The Baltimore Sun.

Була порушена робота та інших видань, які друкують в тих самих друкарнях, що і Los Angeles Times – йдеться в тому числі про призначених для західного узбережжя США випусках The New York Times і Wall Street Journal, пише “Радіо Свобода”. 28 грудня в комп’ютерних мережах Tribune виявили вірус, який поширився на платформи, призначені для публікації контенту в Інтернеті та підготовки друкованих версій газет.

Вихід газет в суботу в середньому затримався на кілька годин. Як повідомляє Los Angeles Times, фахівці переконані, що кібератака була здійснена з-за кордону. Поки, проте, немає даних про те, хто саме за нею стоїть, закордонна держава або якась хакерська угруповання. У заяві корпорації Tribune кажуть, що інформації про викрадення персональних даних передплатників немає.

Джерело в корпорації заявив, що метою кібератаки було порушити роботу комп’ютерних систем, а не викрасти дані. Міністерство внутрішньої безпеки США почало розслідування інциденту.