У Пакистані під час розіграшу застрелили пранкери

У Пакистані розіграші можуть бути смертельно небезпечними

Для YouTube-пранкери з Пакистану Рана Зухайра розіграш закінчився трагедією. Під час чергового подання, коли він зображував приведення, його застрелили.

Зухайр спільно зі своїми друзями працювали над каналом Lahori Vines і вибрали в якості мети для свого пранка незнайому їм сім’ю. Під час акції один з її членів дістав вогнепальну зброю і вистрелили в хлопця. Повідомляється, що смерть настала миттєво.

Також у виданні заявили, що друзі вбитого пранкери Абдула Сабур і Хасната Алі були затримані поліцейськими і надалі взяті під варту. Вони обвинувачуються у підбурюванні вбивства свого товариша.