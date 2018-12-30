Французька газета розмістила на обкладинці Макрона в образі Гітлера

Французька газета Le Monde розмістила на обкладинці президента Еммануеля Макрона в стилі Адольфа Гітлера: зображення французького лідера було в 3/4 на червоному і білому тлі, а літера “M” у назві журналу набрана готичним шрифтом, який часто використовували нацисти.

Після випуску газету розкритикували читачі і представникам газети довелося вибачиться за провокаційну обкладинку.

“Ми просимо вибачення у тих, кого шокувало її графічне оформлення, хоча воно і не відповідає тим звинуваченням, в яких нам дорікають”, – йдеться в заяві редакції.

В газеті розповіли, що, створюючи дизайн обкладинки вони використовували графічний дизайн російських конструктивістів початку 20 століття, які часто використовували чорний і червоний колір.