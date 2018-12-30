Агенти КДБ у Російської церкви: розсекречена ще одне відоме ім’я

Ім’я ігумені російського Свято-Троїце-Серафимо-Дівеєвського монастиря Сергії виявилося в архівах Комітету держбезпеки (КДБ), який розсекретила Латвія.

“Згідно з даними синодального відділу по монастирях і чернецтва РПЦ, ігуменя Сергія – вона ж Олександра Георгіївна Конкова – народилася під Москвою. У 1981 році вступила в Ризький монастир, де через рік була пострижена. Проходила послух благочинної у скиті Ризької обителі”, – сказано в повідомленні.

Як стало відомо, особа з такими даними було завербовано в якості агента КДБ у лютому 1987 року під псевдонімом “Вероніка”.

“Це наша історія. Крім того, багато розмов точилося про причетність патріарха до КДБ, але не було конкретних доказів. Сьогодні ми бачимо на прикладі досить дрібних ієрархів РПЦ, що це все, звичайно, може бути правдою”, — сказала вона.

Дружина Дмитра Медведєва (крайня зліва) з ігуменею Сергией (Конковой) і з духовним наставником протоієреєм Володимиром Волгиным

Серафимо-Дівєєвський монастир знаходиться в Нижегородській області Росії. Це православний жіночий монастир Російської православної церкви. Шанується Помісними Православними Церквами як четвертий (після Іверії, Афону та Києво-Печерської лаври) “земний Уділ Пресвятої Богородиці”