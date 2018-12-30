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У Грузії будуть виробляти електрокари

30.12.2018

В Грузии будут производить электрокарыУ меморандумі визначено основні принципи розвитку спільного проекту.

У Грузії партнерський фонд (державний інвестиційний фонд), шведська компанія Uniti Sweden AB і грузинська компанія Silk Road Group підписали меморандум про початок виробництва на грузинській території електромобілів.

«У меморандумі визначено основні принципи розвитку спільного проекту з виробництва електромобілів в Грузії і угода про сферах спільного виробництва», – йдеться в повідомленні адміністрації Партнерського фонду Грузії.

Нагадаємо, що в Грузії ще у жовтні 2018 року був представлений план популяризації екологічно чистих видів транспорту. У найближчі 10 років країна збирається замінити 90% діючого транспорту електрокарами.

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