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Так все ж брати? Лукашенко заявив про союз з Росією і привітав Путіна

30.12.2018

Так все же братья? Лукашенко заявил о союзе с Россией и поздравил Путина

Президент Білорусії Олександр Лукашенко привітав главу Росії Володимира Путіна з Новим роком, нагадавши, що в 2019-му виповниться 20 років з моменту підписання Договору про створення Союзної держави.

У привітанні, надісланому Путіну, білоруський лідер зазначив, що союз двох народів відбувся, а також заявив, що воля білорусів та росіян до єднання продовжить служити на благо обох країн і буде основою для розвитку співпраці Мінська і Москви.

“Сьогодні з упевненістю можна говорити про те, що союз білорусів і росіян відбувся”, — сказано в привітанні Лукашенко.

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