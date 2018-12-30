Так все ж брати? Лукашенко заявив про союз з Росією і привітав Путіна

Президент Білорусії Олександр Лукашенко привітав главу Росії Володимира Путіна з Новим роком, нагадавши, що в 2019-му виповниться 20 років з моменту підписання Договору про створення Союзної держави.

У привітанні, надісланому Путіну, білоруський лідер зазначив, що союз двох народів відбувся, а також заявив, що воля білорусів та росіян до єднання продовжить служити на благо обох країн і буде основою для розвитку співпраці Мінська і Москви.

“Сьогодні з упевненістю можна говорити про те, що союз білорусів і росіян відбувся”, — сказано в привітанні Лукашенко.