Великобританія планує відкрити нові військові бази

Британія відкриє дві нові військові бази в Карибському басейні і в Південно-Східній Азії.

Лондон хоче відкрити нові військові бази в районі Карибського басейну і в Південно-Східній Азії після виходу Великобританії з ЄС, повідомляє в неділю газета The Sunday Telegraph з посиланням на міністра оборони країни Гевіна Вільямсона.

“Британія відкриє дві нові військові бази в Карибському басейні і в Південно-Східній Азії, в той час як країна націлена на розширення військової присутності за кордоном після Brexit, розповів Гевін Вільямсон”, – пише газета.

Джерело, близьке до Вільямсону, повідомив газеті, що Великобританія може розмістити нові бази в Сінгапурі та Брунеї, а також на острові Монтсеррат, британської заморської території, або ж в Гайані, що входить в британську Співдружність націй.

За даними джерела, бази можуть з’явитися “протягом декількох років”. У Великобританії, зазначає газета, вже є постійні закордонні військові бази на Кіпрі, в Гібралтарі, на Фолклендських островах і на острові Дієго-Гарсія в Індійському океані. Вільямсон зазначив, що вихід Великобританії з ЄС став для ролі країни у світі “найважливішим моментом після закінчення Другої світової війни”.

“Настав наш час для того, щоб знову стати справжнім глобальним гравцем, і я думаю, що збройні сили відіграють у цьому справді важливу роль”, – сказав міністр в інтерв’ю газеті.

На думку Вільямсона, “політичний акцент” Великобританії після Brexit значно зміститься, і країна почне вибудовувати більш глибокі відносини з Австралією, Канадою, Новою Зеландією, країнами Карибського басейну і Африки. Раніше Міністерство закордонних справ Росії була направлена офіційна скарга британського телеканалу ВВС у зв’язку з публікацією персональних даних московських працівників корпорації.