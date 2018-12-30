Ветеран АТО розвінчав головний міф про Тимошенко – ЗМІ

Про кандидата в президенти України Юлії Тимошенко часто говорять як про «успішний підприємець» в минулому, але це міф, запевнив ветеран АТО, письменник Дмитро Вовнянко.

Дмитро Вовнянко зазначив, що деякі експерти та прості громадяни вважають Юлію Тимошенко успішним підприємцем, з-за чого, на їхню думку, вона буде доречна на посаді президента. Однак у бізнесі вона не такий майстер, як здається. Вона дійсно деякий час керувала поруч прибуткових підприємств, проте все було зовсім не «чисто».

«Працювала команда, але успіх приписали тільки їй», — зазначив ветеран АТО, уточнивши, що корпорація ЄЕСУ (попередник КУБ) отримувала неймовірні прибутки зовсім не через Юлії Тимошенко.

Він підкреслив, що всі успішні схеми придумав Олександр Гравець, який був на той час її бізнес-партнером. Допомогла вона цього бізнесу тільки корупцією, так як мала зв’язки з владою Дніпра через свого свекра.

«КУБ сім’ї Тимошенко забезпечував паливом аграріїв Дніпропетровщини під заставу врожаю, за бартерними схемами (тобто за цінами нижче ринкових). З цього і почалися мільйони Тимошенко. Бізнес був неймовірно вигідний, КУБ як такої не мав конкурентів», — розповів Дмитро Вовнянко, уточнивши, що встановити в області її монополію допоміг родич.

За його словами, майже така ж ситуація була і з корпорацією «Співдружність», яка забезпечувала газом підприємства Дніпропетровської області. Останні буквально змушували співпрацювати з компанією Юлії Тимошенко. Ті, хто відмовлявся, швидко втрачали бізнесу. І не дивно. За цією корпорацією стояв сам корупціонер прем’єр-міністр Павло Лазаренко. Вже тоді вона почала активно співпрацювати з кремлівським «Газпромом».

Проте, запевняє ветеран АТО, вона була в переговорах з росіянами, швидше, «кур’єром» Павла Лазаренка.

«Все, чим займалася Юлія Тимошенко, це „торгувала особою і їздила по вухах“. Погодьтеся, то саме вона робить до цих пір», — підкреслив блогер.