До критичної точки 7 років. Росії пророкують катастрофу з нафтою

Старі родовища нафти в Росії стрімко вичерпуються, а нові поклади з дешевим сировиною для добування поки не виявлені.

Про це йдеться в проекті Міністерства природних ресурсів і екології Росії, повідомляє Finanz.

«Поточний рівень нафтовидобутку в Росії недостатньо забезпечений запасами розроблюваних родовищ. До критичної точки залишається сім років. Починаючи з 2025 року діючі родовища перестануть справлятися з існуючою навантаженням, а до 2035 року обсяги виробництва нафти в Росії можуть впасти вдвічі. Тоді нафти для експорту не залишиться, а річка нафтодоларів, яка за даними ЦБ дає 30% валютних доходів економіки, пересохне», – сказано в повідомленні.

За словами міністра енергетики РФ Олександра Новака, найбільш гостро стоїть ця проблема в Західному Сибіру, де видобувається кожен другий барель нафти в Росії.