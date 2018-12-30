Навальний опублікував віддалене відео Comedy Club про Путіна

Опозиційний політик Олексій Навальний опублікував на своїй сторінці в Facebook відео новорічного скетчу від Comedy Club про російському президентові Путіну, яке називається «Маленьке новорічне диво».

Сюжет цього відео про те, як Путін їде по засніженій трасі на зустріч з губернатором Алтайського краю, а в цей момент дорогу хоче перебігти маленьке кошеня. Машина президента різко гальмує і Путін просить принести кошеняті молока.

Абсолютно «несподівано» на трасі з’являються численні журналісти з пропагандистських телеканалів РФ, навперебій розповідають росіянам про «добром» серце Путіна.

«Досить смішний скетч Comedy Club про Путіна. Але камеді клабовцы злякалися і видалили цей скетч. Таким чином ситуація з віддаленим скетчем про Путіна – сама по собі також скетч, і також дуже смішною», – написав Навальний.