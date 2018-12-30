Ірак зможе завдавати ударів по ІГ в Сирії

Багдад і Дамаск координують свої зусилля в Сирії.

Башар Асад у відповідь на прохання прем’єра Іраку спростив для Багдада порядок проведення операцій проти “Ісламської держави” в Сирії. Президент Сирії Башар Асад санкціонував нанесення Іраком ударів по терористичної організації “Ісламська держава” в Сирії без попереднього дозволу Дамаска на проведення відповідної операції.

Багдад і Дамаск координують свої зусилля в Сирії на тлі оголошеного Вашингтоном виведення американських військ.

29 грудня Асад отримав від прем’єр-міністра Іраку Аделя Абдель Махді послання, в якому глава уряду закликав до узгодження дій по “боротьбі з тероризмом”.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові після виведення контингенту при необхідності зможуть використовувати Ірак як базу для операцій в Сирії.