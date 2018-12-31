У Болгарії викрали турецького журналіста

У Болгарії у міста Свиленград був викрадений і підданий насильству громадянин Туреччини, який працює журналістом.

Зазначено, що 60-річний Шюкрю Бенлі звернувся в поліцію, після того як був відпущений викрадачами. Поліція встановила, що він був викрадений з Свиленграда 22 грудня і доставлений в будинок в селі Чернодиб, де він був підданий насильству.

Відомо, що потерпілого залишили неподалік від Пловдіва після опівночі 23 грудня.

Як зазначається, громадянин Туреччини живе в Болгарії близько півтора року. У ході допиту він сказав, що у нього відібрали гроші в сумі 3000 євро.

Поки затриманих немає, а Окружна прокуратура міста Хасково в Болгарії завела кримінальну справу.