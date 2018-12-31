Юнкер держави звинуватив ЄС у лицемірстві

Найбільш гучними критиками є країни, які найменше вкладають.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер держави звинуватив ЄС у жахливому лицемірстві за зміцнення європейського прикордонного агентства Frontex.

“Протягом більш ніж двох років всі глави держав і урядів закликали до кращого захисту кордонів ЄС. А тепер раптом з усіх боків лунають побоювання, що це буде втручання в національний суверенітет, що все рухається занадто швидко або цифри зависокі, це жахливе лицемірство”, – заявив Юнкер.

У вересні Єврокомісія запропонувала збільшити кількість агентів Frontex з 1500 до 10000 до 2020 року. Цю пропозицію висунули після призову лідерів ЄС збільшити захист кордонів за незаконну міграцію.

Однак багато країн ЄС розкритикували цю пропозицію, заявивши, що краще було б збільшити чисельність прикордонного агентства до 2027 року.

За словами Юнкера, найбільш гучними критиками є країни, які найменше вкладають.

“Європа не працює таким чином. Ми повинні діяти швидко, і ми до цього готові”, – підкреслив він.