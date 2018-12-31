Порошенковские ставленики хочуть святкувати Різдво 25 грудня

В Православній церкві України розповіли, коли зможуть перейти до святкування Різдва Христового 25 грудня.

Православна церква України може перейти до святкування Різдва Христового 25 грудня (7 січня), коли українське суспільство буде до цього готове. Про це заявив у суботу, 29 грудня, предстоятель незалежної помісної ПЦУ Епіфаній, повідомляє Інтерфакс-Україна.

На думку митрополита, Православна церква України поки що не готова до календарної реформи, оскільки в суспільстві немає відповідного запиту.

“Зараз, починаючи будівництво єдиної помісної Православної церкви, ми повинні уникати тих питань, які поділяють. Календарний питання зараз теж певною мірою може розділити українську церкву”, – сказав він в інтерв’ю телеканалу Прямий, відповідаючи на питання про перехід до святкування Різдва за новим стилем, 25 грудня.

За словами Єпіфанія, дане питання є болючим, тому що не всі українці до кінця розуміють календарну реформу.

“Ми віримо в те, що в майбутньому, – але це питання часу – коли українці в більшості будуть бажати святкувати Різдво Христове за новим стилем, церква відгукнеться на цей запит українського суспільства”, – заявив глава ПЦУ.

Раніше глава Православної церкви митрополит Епіфаній виключив прийняття важливих церковних рішень до отримання томосу про автокефалію.

Також стало відомо, що офіційне підписання томосу Вселенським патріархом Варфоломієм відбудеться 5 січня 2019 року.