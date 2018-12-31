Тисячі сербів вийшли на мітинг проти свого президента

Серби вийшли на багатотисячну акцію протесту в Белграді проти президента країни Олександра Вучича і правлячої партії. Демонстранти скандували «Вучич — злодій», вимагали свободи ЗМІ і припинення переслідування журналістів і опозиціонерів. Про це повідомляє Reuters.
Це вже четверте таке ходу через центр міста за останні тижні.
Приводом стало напад на опозиційного політика в кінці листопада. Супротивники влади впевнені, що атаку спровокували слова глави держави, в яких він розкритикував потерпілого. Вони також стверджують, що сербський лідер контролює основні ЗМІ, а його партія корумпована.
Сам Вучич заявив, що він «готовий подивитися, що викликає невдоволення у людей».
Зараз у правлячої Сербської прогресивної партії Вучича 165 з 250 місць у парламенті. Вибори заплановано на 2020 рік.