Тисячі сербів вийшли на мітинг проти свого президента

Серби вийшли на багатотисячну акцію протесту в Белграді проти президента країни Олександра Вучича і правлячої партії. Демонстранти скандували «Вучич — злодій», вимагали свободи ЗМІ і припинення переслідування журналістів і опозиціонерів. Про це повідомляє Reuters.

Це вже четверте таке ходу через центр міста за останні тижні.

Приводом стало напад на опозиційного політика в кінці листопада. Супротивники влади впевнені, що атаку спровокували слова глави держави, в яких він розкритикував потерпілого. Вони також стверджують, що сербський лідер контролює основні ЗМІ, а його партія корумпована.

Сам Вучич заявив, що він «готовий подивитися, що викликає невдоволення у людей».

Зараз у правлячої Сербської прогресивної партії Вучича 165 з 250 місць у парламенті. Вибори заплановано на 2020 рік.