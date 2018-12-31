У Росії обвалився під’їзд житлового будинку: багато жертв

У російському Магнітогорську в ніч на 31 грудня прогримів потужний вибух, в результаті чого загинули три людини, ще троє постраждали.

Він був такої сили, що обвалився цілий під’їзд будинку, а долі 79 осіб на даний момент нічого невідомо.

За даними прес-служби губернатора Челябінської області, серед загиблих були дорослі і одна дитина.

“З-під завалу витягнуті троє живих і троє загиблих. Незрозуміла доля 79 осіб”, — сказав заступник губенатора Челябінської області Олег Клімов.

За версією ФСБ, ПП з подїездом в Магнітогорську сталося через вибух газу. Іншої інформації про причини поки що немає.

Вибух прогримів близько 06:00 за місцевим часом (03:00 Київ). В результаті обрушилися перекриття з третього по десятий поверх над аркою між двома під’їздами. Постраждали 48 квартир, в яких жили 110 осіб.

Мешканців двох сусідніх під’їздів евакуювали в місцеву школу, куди приїхав губернатор Челябінської області Борис Дубровський. До ліквідації наслідків події залучили понад 400 осіб.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею “заподіяння смерті з необережності двом і більше особам”.

Посадові особи доповіли президенту РФ Володимиру Путіну про подію в Магнітогорську.