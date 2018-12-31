Тисячі сербів вийшли на вулиці з протестом проти президента країни

Акції протесту проти президента Сербії Олександра Вучича набирають обертів. У суботу на протестний марш у сербській столиці вийшли тисячі сербів

Багатотисячний протестний марш відбувся в суботу, 29 грудня, в столиці Сербії Белграді. На вулиці міста вийшли протестуючі проти президента країни Олександра Вучича, повідомляє Reuters.

Демонстранти пройшли по центру столиці з плакатами, скандуючи «Вучич — злодій!» Це вже четверте протестну ходу в сербській столиці за останні тижні, зазначає агентство. Протестувальники вимагають свободи ЗМІ, припинення нападів на журналістів і опозиціонерів.

Приводом для хвилі протестів стало побиття в кінці листопада опозиційного політика. Опоненти влади стверджують, що атаку спровокувала мова Вучича, в якому той розкритикував опозиціонера.

Противники чинної влади також кажуть, що Вучич встановив контроль над головними ЗМІ країни, а його партія корумпована. Сам президент всі звинувачення відкидає. Коментуючи протести, Вучич говорив, що готовий обговорити вимоги опозиції. «Я готовий подивитися, що викликає невдоволення людей», — наводить його слова агентство.

Правляча коаліція, очолювана Сербською прогресивною партією Вучича, зараз має більшість у парламенті країни (165 з 250 місць). Такі загальнонаціональні вибори відбудуться в Сербії в 2020 році. Останні соцопитування, проведені в листопаді, показують, що партію Вучича підтримують 53,3% сербів, в той час як інші партії значно відстають.

Reuters зауважує, що протести такого масштабу в Сербії є досить рідкісними з моменту народних хвилювань 2000 року, які призвели до відставки Слободана Мілошевича з поста президента країни.

