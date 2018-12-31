Що не так з офіційною російською статистикою

Зміна керівництва Росстату означає: цифри, що відображають економічну ситуацію, перестали влаштовувати. Але альтернативну систему обліку придумати не можна

Що не так з вітчизняною статистикою з точки зору керівництва уряду? Чи все так? Тоді навіщо голову Росстату поміняли? Ні, напевно, все-таки щось не так, тому що новий керівник Павло Малков вже заявив: «Належить провести реформу статистики — оптимізувати методи збору інформації, реформувати план статработ в бік його систематизації, усунення зайвих та дублюючих даних, збагатити дані за рахунок альтернативних джерел, замінити традиційні форми збору інформації».

Змушують задуматися і слова віце-прем’єра Антона Сілуанова про те, що Росстат «користується застарілими технологіями і найстаршими інструментами», а якість розрахунку реальних доходів населення в Росії «жахливе». Теж сильні заяви. Дійсно, може, вважають у нас якось не так?

В чому важливість статистики

Дані національної статистики тільки тоді по-справжньому цікаві, важливі, репрезентативні, коли їх можна порівнювати. Особливо важливі міждержавні порівняння. Це означає, що методичні підходи до збору та обробки інформації повинні бути єдиними. З цим давним-давно вже погодилися усі країни, і саме так, за єдиним методичним принципам і підходам, організована вся робота. Розробляє ці єдині принципи та підходи статистичний комітет ООН.

Це не означає, що на рівні конкретних національних документів не може бути ніяких відмінностей, але все-таки методологічно ці документи єдині, що має підтверджуватися міжнародними експертами. Чи означає це, що немає жодних можливостей у національних статистичних відомств підправити інформацію? Ні, не означає, огріхи трапляються.

Пам’ятається, в Греції давали недостовірну інформацію щодо держфінансів, думали, що це їх врятує від економічної кризи. Не врятувало, і Єврокомісія дуже жорстко відреагувала на таку подачу інформації.

І в Росії періодично виникали і виникають питання до статистики, особливо щодо інфляції. А особисто у мене не один раз виникало питання по тому, як вважає Росстат індекс промислового виробництва, за яким товарам у цих цілях він робить відповідні заміри, яку номенклатуру включає в перелік найважливіших видів продукції і т. п. Треба сказати, що Росстат оперативно реагував на відповідні зауваження в ЗМІ. По одному питанню у нас навіть зав’язалася листування з одним із заступників тепер вже колишнього керівника Росстату. Все було коректно, ввічливо і по-діловому. Не знаю, як тепер поводитися відомство під новим керівництвом, але в цьому плані «старий» Росстат вів себе гідно.

При всіх зауваженнях до роботи Росстату особисто мені важко було дорікнути Росстат за те, що він «жахливо» вважає динаміку реальних наявних грошових доходів населення. Все правильно він вважав. Претензії ж уряду з’явилися «чомусь» після того, що стало ясно: і за підсумками 2018 року, по всій видимості, вийшов не зростання, а падіння таких доходів. Виходить, що вони падають вже п’ять (!) років поспіль накопиченим підсумком понад 11%.

Невдоволення поганими показниками

Цікава річ виходить: коли реальні доходи зростали, ніяких претензій до Росстатом з приводу того, як він вважає ці доходи, не було. Зате коли вони стали падати, і це падіння стало хронічним, то відразу ж заговорили, що Росстат-де не так вважає.

І ось на тлі таких оцінок з боку уряду відбувається зміна керівництва Росстату. Що, тепер будемо чекати «правильних» цифр по динаміці реальних наявних грошових доходів населення? Мабуть, так.

Те, що Росстат очолив виходець з Мінекономрозвитку Росії, змушує згадати, як останнім часом це міністерство не раз намагався довести, що Росстат вважає якось неправильно.

У зв’язку з цим пригадується такий епізод. У листопаді 2017 року російське промислове виробництво впало на 3,6% в річному вираженні. Мінекономрозвитку, невдоволена такою цифрою, перерахувало дані, використовуючи для цього не середню, а медіанну оцінку.

Просто кажучи, чиновники Мінекономрозвитку запропонували не враховувати в розрахунках показники галузей, які продемонстрували аномально низький або високий зріст. В результаті у Минэка вийшло, що в обробних виробництвах промисловості, де спад був зафіксований навіть більшим, ніж в цілому по всій промисловості (на 4,7% порівняно із згаданими вище 3,6%), був відзначений… зростання на 2,8%(!). Замість мінус 4,7% отримали плюс 2,8%.

Ось так ось: спритність підрахунків, і ніякого шахрайства.

Тепер є всі підстави турбуватися, що все, що виглядало відносно нешкідливо в Минэкономравития, тепер може бути привнесено в офіційні технології збору та розрахунку статистичної інформації на державному рівні.

І що тоді? Тоді, гадаю, з цифрами буде все в порядку, наша країна до 2024 року увійде до п’ятірки найбільших економік світу, реальні грошові доходи населення будуть зростати, рівень бідності знизиться в два рази і т. д. Тільки проходили ми вже щось подібне у своїй історії.

У пізній радянський період економіка зростала. А потім «раптом» все обвалилося. Якщо все впаде, а вірогідність цього дуже велика, то ніякі гарні цифри нас не врятують. Реальний стан економіки все одно буде видно. Знову ж таки згадую пізній радянський період: цифри, начебто, нічого, але чому полиці магазинів порожні?

Мені зрозуміле бажання чиновників підправити статистику. Саме тому, що б там не говорили, і поміняли керівництво Росстату. Але не робіть цього, навіть не намагайтеся, не допоможе.

Перефразовуючи відомий вислів, скажу так: «Інших статистиків у нас немає». Паралельну систему збору первинної інформації, щоб отримувати альтернативну інформацію, вибудувати неможливо. Але зрозуміти, чи достовірна офіційна статинформация, все-таки можна. Так що не брешіть, будь ласка.

Ігор Ніколаєв, доктор економічних наук, 29 грудня 2018, 10:02