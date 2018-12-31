В американському зоопарку лев втік з клітки і вбив людину

Загибла працювала в зоопарку.



У зоопарку Північної Кароліни лев втік з клітки, в яку його помістили на час прибирання, і напав на 22-річну стажерку, яка чистила вольєр.

В результаті нападу працівниця парку загинула миттєво.

Спочатку тварина намагалися потрапити транквілізатором, однак це не вдалося, тому лева застрелили, щоб медики отримали швидкий доступ до дівчини.

Загиблою виявилася Олександра Блек. Вона нещодавно закінчила Національний університет Індіани і працювала в зоопарку близько двох тижнів. Прибирання відбувалася під наглядом професійного дресирувальника тварин.

Великий парк дикої природи розташований в 50 милях від столиці штату, його щорічно відвідують близько 16 тисяч осіб. Всього в зоопарку живуть понад 80 тварин, у тому числі 15 африканських левів. На час проведення розслідування парк тимчасово закрили.